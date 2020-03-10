Дизайн для инстаграма

Создать креативный дизайн согласно структуры прототипа сайта. Описание: Прототип выполнен по сетке bootstrap. Страницы прототипа: - главная - категории - подкатегории - карточка - корзина - оформление заказа - Лк. 1 страница - ...
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Создавать уникальный и интересный дизайн профиля в Инстаграме.
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