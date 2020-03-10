Дизайн для ИМ

$80
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок471 просмотр
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Создать креативный дизайн согласно 

структуры прототипа сайта.

Описание:

Прототип выполнен по сетке bootstrap.

Страницы прототипа:

- главная

- категории

- подкатегории

- карточка

- корзина

- оформление заказа

- Лк. 1 страница

- попап. Вход, Регистрация

Что необходимо нарисовать?

- Креативный дизайн 

- Логотип

- 3 страницы ЛК, согласно меню ЛК.

- пагинацию на подкатегории

- фильтрация товаров. 

- информационный попап

- попап ошибки.

- баннеры для главной страницы на каждую категорию.

- информационный блок перехода на товар или на страницу покупки товара.

- адаптив: десктоп, мобайл (структура, как в прототипе)

- текст для сео на каждую страницу

4 года назад
masteritua
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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