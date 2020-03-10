Дизайн для ИМ

Привет, Нужно выполнить дизайн сайта для компании. Это общий стиль, логотип, несколько страниц. Компания занимается строительством дорог, пару сайтов которые нравятся оставляю ниже, оставляйте свои сроки и цены за 2 макета. Примеры сайтов, которые нравиться: тут нравиться вкладка контакты [url=https://aocds.ru/]https://aocds.ru/[/url] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать креативный дизайн согласно
структуры прототипа сайта.
Описание:
Прототип выполнен по сетке bootstrap.
Страницы прототипа:
- главная
- категории
- подкатегории
- карточка
- корзина
- оформление заказа
- Лк. 1 страница
- попап. Вход, Регистрация
Что необходимо нарисовать?
- Креативный дизайн
- Логотип
- 3 страницы ЛК, согласно меню ЛК.
- пагинацию на подкатегории
- фильтрация товаров.
- информационный попап
- попап ошибки.
- баннеры для главной страницы на каждую категорию.
- информационный блок перехода на товар или на страницу покупки товара.
- адаптив: десктоп, мобайл (структура, как в прототипе)
- текст для сео на каждую страницу
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