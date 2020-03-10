Сделать дизайн сайта

дизайн кп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет,
Нужно выполнить дизайн сайта для компании.
Это общий стиль, логотип, несколько страниц.
Компания занимается строительством дорог, пару сайтов которые нравятся оставляю ниже, оставляйте свои сроки и цены за 2 макета.
Примеры сайтов, которые нравиться:
тут нравиться вкладка контакты
тут нравиться расположение вкладок
Более подробное обсуждение, будет с выбранным кандидатом.
2 макета,.Общий стиль, основные страницы сайта
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