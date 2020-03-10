Сделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок1235 просмотров
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Привет,

Нужно выполнить дизайн сайта для компании.

Это общий стиль, логотип, несколько страниц. 

Компания занимается строительством дорог, пару сайтов которые нравятся оставляю ниже, оставляйте свои сроки и цены за 2 макета. 

Примеры сайтов, которые нравиться:

тут нравиться вкладка контакты

https://aocds.ru/  -

тут нравиться расположение вкладок 

http://www.zt11.ru

Более подробное обсуждение, будет с выбранным кандидатом.

2 макета,.Общий стиль, основные страницы сайта

Дизайн сайта
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FrolovMax
Максим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
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