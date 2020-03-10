Добрый день!Нам необходимо обновить дизайн сайта [url=http://torson.ru/]torson.ru[/url] Заменить все картинки учитывая специфику разделов, уменьшить тексты, сделав их более доступными и продающими, учитывая дальнейшее SEO продвижение. По возможности добавить анимацию, либо GIF картинки на главную страницу. Какие могут ...
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Необходимо нарисовать дизайн лэндинга
Тематика: косметика
Сроки: до 11:00 16 марта
Стоимость: 2500 рублей
Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой.
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект
Подробности обсудим с кандидатами
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