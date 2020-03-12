Редизайн

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок434 просмотра
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Требуется редизайн готового сайта.

все страницы свёрстаны.

нужна именно практическая вёрстка, а не нарисовать красиво.

Схема работы такая:

Я отдаю код (css,html,картинки), а вы в ответ возвращаете переработанный код с сохранением ключевых элементов интерфейса, очень красивый с ВАУ эффектом для клиента.

4 года назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад