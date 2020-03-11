Необходимо подобрать фотографию на макет для негабаритных грузов

$5
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок209 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо подобрать фотографию негабаритных грузов для вставки в макет.

Исходники есть, нужно просто грамотно подобрать и вставить фотографию в уже имеющийся дизайн. Исполнителя выберем в течение часа.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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