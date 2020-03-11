Дизайн + запуск лендинга на Тильде

Друзья, я к вам с новой задачей)

Нам нужно разработать дизайн и запустить лендинг на тильде, до конца этой недели.

Понимаю что задача срочная. Поэтому не ставим супер требований к дизайну.

главная задача запустить.

Примеры:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzwW4cZ3Rz8scPkPN5J8Y7pR_Cus0UaqP0Q5JzRqcEU/edit#gid=0