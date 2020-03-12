Записать два видеоурока по созданию лэндинга и загрузки его на хостинг

Друзья, я к вам с новой задачей) Нам нужно разработать дизайн и запустить лендинг на тильде, до конца этой недели. Понимаю что задача срочная. Поэтому не ставим супер требований к дизайну. главная задача запустить. Примеры: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzwW4cZ3Rz8scPkPN5J8Y7pR_Cus0UaqP0Q5JzRqcEU/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzwW4cZ3Rz8scPkPN5J8Y7pR_Cus0UaqP0Q5JzRqcEU/edit#gid=0[/url]