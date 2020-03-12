Записать два видеоурока по созданию лэндинга и загрузки его на хостинг

$55
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки244 просмотра
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Требуется записать два видеоурока с примером создания лэндинга (подписной) и загрузки его на хостинг.   

Требования к кандидатам: опыт работы в сфере вэб-дизайна, а так же с конструкторами.

4 года назад
pralex
41 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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