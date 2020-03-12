Дизайн сайта. Лендинг или сайт визитка

Друзья, я к вам с новой задачей) Нам нужно разработать дизайн и запустить лендинг на тильде, до конца этой недели. Понимаю что задача срочная. Поэтому не ставим супер требований к дизайну. главная задача запустить. Примеры: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzwW4cZ3Rz8scPkPN5J8Y7pR_Cus0UaqP0Q5JzRqcEU/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzwW4cZ3Rz8scPkPN5J8Y7pR_Cus0UaqP0Q5JzRqcEU/edit#gid=0[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта визитки, либо же лендинга.
Тематика - перегон автомобилей.
Пишите цену и сроки.
Дизайн в фигме.
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