Дизайн сайта. Лендинг или сайт визитка

Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок734 просмотра
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Нужен дизайн сайта визитки, либо же лендинга.

Тематика - перегон автомобилей.

Пишите цену и сроки.

Дизайн в фигме.

Дизайн сайта
4 года назад
vladislaw220
21 годМолдова
4 года в сервисе
Был
2 года назад