Дизайн+верстка для CMS insales

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок295 просмотров
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Нужно сделать дизайн и далее верстку на CMS insales.

В тз сама ссылка на то что есть сейчас и примеры тех дизайнов которые нравятся.

4 года назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад