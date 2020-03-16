Есть прототипы и пример по дизайну. Необходимо отрисовать все страницы в PSD.
Tребуется сделать дизайн сайта для маркетинг агентства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать согласно прототипам макет сайта за 2-4 дня.
Требование.
Адаптивность под мобильные устройства
современный дизайн
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