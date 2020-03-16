Tребуется сделать дизайн сайта для маркетинг агентства

$200
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка414 просмотров
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Разработать согласно прототипам макет сайта за 2-4 дня. 

Требование.

Адаптивность под мобильные устройства

современный дизайн

Дизайн сайта
4 года назад
Arei15
Андрей 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MaximCorfu
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$200
3 дня
WMZ
Максим сделал все качественно и в срок. При этом некоторые моменты посоветовал как сделать лучше и действительно так и получилось. Можете спокойно обращаться.
Андрей отличный заказчик, с которым уже работаю не в первый раз. Хорошее ТЗ, приятный человек — рекомендую!!!