Дизайн сайта для агенства

Всем привет! Ищу дизайнера для редизайна сайта на тильде. В сообщении прикрепить портфолио и ставку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт будет иметь много направлений
ивенты
шоу продукция
медиа продукци - фото видео
музыкальная продукция -
наш бренд логотипы, фирменные стили, сайты, лендинги, презентации
от вах хочется увидеть бриф для заполнения чтобы уточнить все детали
также прикладывайте ссылку на ваше портфолио
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