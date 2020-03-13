Дизайн сайта для агенства

Дизайн сайтовЗакрыт41 заявка428 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сайт будет иметь много направлений

ивенты

шоу продукция

медиа продукци - фото видео 

музыкальная продукция -

наш бренд логотипы, фирменные стили, сайты, лендинги, презентации 

от вах хочется увидеть бриф для заполнения чтобы уточнить все детали

также прикладывайте ссылку на ваше портфолио 

Дизайн сайта
4 года назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад