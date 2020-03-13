Разработка мобильной версии сайта ufo-com.net

Нужно сделать эскизы мобильной версии сайта ufo-com.net т. е. нарисовать как он будет выглядеть (главная страница и страницы разделов, страница статьи).

+ Имеются исходники

+ Кроме разделов есть еще такая страница: https://www.ufo-com.net/observes/ (у нее, по-идее тоже должен быть свой дизайн так как это страница с картой и сортировкой по сообщениям)