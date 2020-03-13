Сделать PSD для верстки из сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок460 просмотров
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https://www.minsport.gov.ru/ - надо скопировать дизайн сайта в psd

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https://www.minsport.gov.ru/press-centre/ - пресс-центр (страница контента)

https://www.minsport.gov.ru/feedback/contacts/ - контакты

4 года назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад