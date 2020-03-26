Нарисовать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка163 просмотра
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Возникла потребность создать макет сайта для верстки, и дальнейшей натяжки на вордпресс. ТЗ со всеми требованиями скину в личку. 

Дизайн сайта
4 года назад
Matandres
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
27 минут назад
4 года назад
$140
6 дней
Было очень приятно и легко работать. В процессе сотрудничества почти не возникало никаких вопросов, а если и возникали - Андрей всегда оперативно отвечал. В работе порадовала инициативность, отзывчивость, и, конечно, мастерство. Могу смело рекомендовать!)
Рад, что такие заказчики, как Андрей еще существуют! Рекомендую к сотрудничеству.