Дизайн лендинга

$135
Дизайн сайтовЗакрыт61 заявка1394 просмотра
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Нужен дизайнер для разработки лендинга из 7 блоков.

Тематика лендинга - детский праздник. Подробности в файле.

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Дизайн лендинга
4 года назад
guest_15841192212846
4 года в сервисе
Был
2 года назад