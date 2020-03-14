Поправить дизайн js/css.

$10
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки289 просмотров
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Был сделан рип шаблона, в итоге на сайте доноре работает всплывающее окно при наведении на картинку, а на моем сайте нет. Все js/css файлы были скачаны оттуда, но всплывающее окно так и не работает. Нужно поправить.

CSS
4 года назад
pupweblancapup
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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