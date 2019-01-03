kavabango

Талгат Рысбеков kavabango

 
27 летКиргизия/Бишкек
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$55
10 баллов
4 года назад
Создание логотипа для мебельного салона "Азбука Дома"
Спасибо за интересный конкурс. Очень довольна сотрудничеством, Талгат прекрасный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо большое Виктория! Из всех вариантов логотипов, именно логотип Виктории очень понравился. По запросу сделала ещё несколько вариантов. Если коротко, то рекомендую
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tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Озвучка IVR для мебельного салона
Спасибо за сотрудничество! Вежливое общение, точное задание, только положительные впечатления от работы. Желаю удачи!
Всё, выполнено максимально качественно и в оговоренные сроки. Советую всем Ирину. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество
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Chirok
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$58
10 баллов
5 лет назад
Создание 3D схемы проезда
Все отлично. Спасибо
Качественная работа,хорошая детализация. Спасибо большое
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