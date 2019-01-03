Мы хотим поменять логотип нашей компании. Мы продаем мебель, всю мебель от А до Я. Ссылка на наш инстаграм [url=https://www.instagram.com/azbukadoma.kg/?hl=ru]https://www.instagram.com/azbukadoma.kg[/url] В связи с этим объявляем конкурс! Нам нужен логотип в котором обязательно должно присутствовать название Азбука Дома и ...