Логотипы, фирменные стили упаковка. Продуманные и взвешенные решения.
День добрый! Имею большой опытработы с упаковкой, логотипами и фирменными стилями.
Скрупулезен, креативен, коммуникативен.
Выстрою для вас стройную линейку продуктов,
самобытных и заметных, четко соответствующих
своей категории.
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Портфолио
- Ажурная Водка67 просмотров
- Пиво для рабочего класса.62 просмотра
- Водка Галерея с репродукциями работ художников134 просмотра
- Упаковка и иллюстрация для торговой марки пельмене67 просмотров
- Подарочный набор от Доброфлот33 просмотра
- Кетчуп отличный37 просмотров
- Дизайн выдержанной водки60 просмотров
- Дизайн водки с мягким вкусом82 просмотра
- Разработка торговой марки экологически безопасной48 просмотров
- Банка крабового мяса для Доброфлот43 просмотра
- Дизайн прохладительных газированных напитков48 просмотров
- Дизайн водки Домашняя117 просмотров