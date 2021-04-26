Логотипы, фирменные стили упаковка. Продуманные и взвешенные решения.

День добрый! Имею большой опытработы с упаковкой, логотипами и фирменными стилями.

Скрупулезен, креативен, коммуникативен.

Выстрою для вас стройную линейку продуктов,

самобытных и заметных, четко соответствующих

своей категории.