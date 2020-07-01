Дизайн этикетки для продукции

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт31 заявка591 просмотр

Нужно разработать дизайн этикетки для антисептиков для рук и поверхности. Нужно несложное, но яркое и запоминающееся решение)

5 лет назад
promos1
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shark_design
Адиль 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$15
1 день
Примеры работ в портфолио понравились, но при работе над проектом предложенные исполнителем варианты дизайна упаковки не устроили. Корректировки также не принесли желаемого результата. Дальнейшиее правки были хуже, чем первоначальный вариант)... Поэтому проект с этим исполнителем закончен не был.
Заказчик испарился посреди работы, подозреваю что просто взял наработки и ушел без оплаты. Не советую работать с ним, ну или же будьте более бдительны и аккуратны

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shark_design
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