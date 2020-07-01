Дизайн этикетки для продукции

Примеры работ в портфолио понравились, но при работе над проектом предложенные исполнителем варианты дизайна упаковки не устроили. Корректировки также не принесли желаемого результата. Дальнейшиее правки были хуже, чем первоначальный вариант)... Поэтому проект с этим исполнителем закончен не был.