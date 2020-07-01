Необходимо создать несколько дизайнов для линейки сувенирной продукции - именных кружек. Каждый дизайн согласовывается на примере одного любого имени(например«Александр»), после согласования «размножается» на ассортимент 80-100 имен. Размер и компановка макета в приложенной схеме. ...
Дизайн этикетки для продукции
Нужно разработать дизайн этикетки для антисептиков для рук и поверхности. Нужно несложное, но яркое и запоминающееся решение)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Необходимо разработать этикетку для пачки кофе. На этикетке размещается: Страна происхожения кофеОписание вкусового профиляСтепень обжаркиТекст "обжарено в 413 coffee roasters"Иконки кофемашины, турки, мокка (способы приготовления)Пропорции: 7 к 10 по вертикали. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Опыт работы не важен, возраст и пол так же. Задач требует быстрейшего исполнения. Возможен вариант выхода на связь, когда рассмотрим Ваше портфолио. Оплата достойная. Возможно долгосрочное сотрудничество. Разработка дизайна для Китайской ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн картинки для шапки Ютуб-канала в формате для Ютуб.Дизайн продукции25 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть логотип. Необходимо сделать офигенный дизайн блокнота А5Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу графического дизайнера для создания минималистичного дизайна упаковки для линейки пищевых продуктов. Упаковка дойпак 300г (только лицевая сторона + сзади стикер с подробностями состава и производителя)банка стекло 200мл (этикетка по кругу + ...Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходима разработка нового дизайна 2-х типов пакетов для компании. 1. Пакет для компании которая занимается разработкой и производством полиграфов (детекторов лжи). 2. Пакет для компании которая обучает специалистов- полиграфологов. В ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк. ТЗ: - Название зоны, стоимость - Картинки должны быть в едином стиле (пример во ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Нужно сделать флаер для рекламы обедов от Польского ресторана На польском и русском языкахДизайн продукции29 заявокЗакрыт5 лет назад