Дизайн полиграфии для бизнеса и праздников

Портфолио

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+38 (093) 098 - 82 - 48

ФЛП - работаю официально, оплата только на расчетный счет.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Корпоративный стиль;

Имиджевая полиграфия;

Логотипы;

Визитные карты;

Листовки;

Сертификаты;

Наружная реклама;

Упаковка;

Этикетки;

Дизайн принтов для одежды;

Дизайн сувенироной

продукции;

Дизайн макетов для декораций;

Праздничная полиграфия.

Многое другое.

Полное создание, ведение дизайн бизнеса в сфере дизайна полиграфии от проработки клиентской базы, проведения брифов, заключения сделки на дизайн услуги, разработка концепции дизайн заказа до полной реализации дизайн проекта.