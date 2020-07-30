Дизайн полиграфии для бизнеса и праздников
Портфолио
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+380931234963 Viber
+38 (093) 098 - 82 - 48
ФЛП - работаю официально, оплата только на расчетный счет.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Корпоративный стиль;
- Имиджевая полиграфия;
- Логотипы;
- Визитные карты;
- Листовки;
- Сертификаты;
- Наружная реклама;
- Упаковка;
- Этикетки;
- Дизайн принтов для одежды;
- Дизайн сувенироной
- Дизайн макетов для декораций;
- Праздничная полиграфия.
- Многое другое.
- Опыт работы в собственном дизайн бизнесе - более 5 лет.
- Более 400 успешных проектов.
- Более 200 довольных заказчиков.
- Умение общаться с заказчиками, вести Бриф, четко формировать задачу и концепцию проекта.
- Коммуникабельность, умение расположить клиента.
- Спокойное отношение к внесению правок.
- Оптимальная скорость работы, с целью обеспечения максимального качества конечного продукта.
- Знание особенностей подготовки макетов для цифровой, офсетной печати, макетов для фигурной порезки, макетов для высечки, иных способов нанесения и производства
Портфолио
- Дизайн лого85 просмотров
- Дизайн сайтов71 просмотр
- Дизайн лого64 просмотра
- Дизайн упаковки70 просмотров