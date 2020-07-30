Djess7717

Яна Djess7717

 
33 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн полиграфии для бизнеса и праздников

Портфолио

https://www.instagram.com/design____ua/

http://itsmybrandua.wixsite.com/itsmybrand

https://dribbble.com/7717Yana7717

https://www.behance.net/7717yana77752b

+380931234963 Viber

+38 (093) 098 - 82 - 48

ФЛП - работаю официально, оплата только на расчетный счет.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

  • Корпоративный стиль;
  • Имиджевая полиграфия;
  • Логотипы;
  • Визитные карты;
  • Листовки;
  • Сертификаты;
  • Наружная реклама;
  • Упаковка;
  • Этикетки;
  • Дизайн принтов для одежды;
  • Дизайн сувенироной
продукции;

  • Дизайн макетов для декораций;
  • Праздничная полиграфия.
  • Многое другое.
Полное создание, ведение дизайн бизнеса в сфере дизайна полиграфии от проработки клиентской базы, проведения брифов,  заключения сделки на дизайн услуги, разработка концепции дизайн заказа до полной реализации дизайн проекта. 

  • Опыт работы в собственном дизайн бизнесе - более 5 лет.
  • Более 400 успешных проектов.
  • Более 200 довольных заказчиков.
  • Умение общаться с заказчиками, вести Бриф, четко формировать задачу и концепцию проекта.
  • Коммуникабельность, умение расположить клиента.
  • Спокойное отношение к внесению правок.
  • Оптимальная скорость работы, с целью обеспечения максимального качества конечного продукта.
  • Знание особенностей подготовки макетов для цифровой, офсетной печати, макетов для фигурной порезки, макетов для высечки, иных способов нанесения и производства
Портфолио