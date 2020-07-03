Создать три эскизы обложки

Необходимо создать три эскиза по тех.заданию – оно оплачивается только в том случае, если автор одобрил эскизы и работаем далее над обложкой.

Мы не собираем идеи и работы от фрилансеров и не работаем бесплатно.

Тестовое задание необходимо для того, чтобы увидеть ваш стиль и понять правильно ли вы поняли идею обложки, так как потом будет сложно работать, если фрилансер изначально не понял суть обложки.

Что касается тех.задания, необходимо создать три эскиза обложки согласно тех.заданию. ТЗ во вложении.

ТЗ желательно сделать как можно скорее, так как мы рассмотрим работы первых трех человек.