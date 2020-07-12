Нужно создать визитку в логотипе которой Мерседес w222 Мерседес V и Мерседес E. Е класс, v класс и S класс.
Дизайн упаковки
Нужно скопировать дизайн с уже готового продукта. Порядка 30 штук. Дизайн нужен для бутылок, коробок, косметики. Категория товара одна, дизайн не сложный.
Заявки фрилансеров
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