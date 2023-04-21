Портфолио: Bechance
Создам крутой и продающий дизайн для ваших будущих сайтов.
Дизайн лендингов
Хочешь быстрое и качественное решение для своего бизнеса, но на разработку многостраничного сайта нет времени, тогда тебе точно нужен лендинг.
Одностраничный сайт с продуктом или предложением отличный вариант для вашего бизнеса. Быстро, доступно и самое главное качественно!
Многостраничные сайты
Ведение всего дизайна от и до, от ux исследования и прототипирования до окончательного дизайна и презентации. Мобильная и планшетная версия к каждому заказу
Правки бесплатны Вносите свои изменения и всё будет сделано как надо
Дизайн мобильных приложений
Легкий и интерактивный дизайн не оставит никого равнодушным, удобный и понятный интерфейс для пользователя, хорошая прибыль и конверсия для заказчика, всё будет выполнено в срок
Приятный бонус для клиентов
При любом заказе в подарок получаете Лид-магнит( специальное предложение для вашего клиента, в обмен на их е-mail адрес)
Минимальная предоплата
Контакты для сотрудничества:
Телеграмм: https://t.me/Viktoria_Diachkova
Viber: +48 511 556 938
E-mail: mailto:[email protected]
Инстаграм: https://instagram.com/victoria_dyachkova_?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Буду рада поработать с вами)
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