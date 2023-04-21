viktoriad872

Виктория Дьячкова viktoriad872

 
24 годаПольша/Варшава
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
ДИЗАЙН САЙТОВ/ ЛЕНДИНГОВ/ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Портфолио: Bechance

Создам крутой и продающий дизайн для ваших будущих сайтов.

Дизайн лендингов

Хочешь быстрое и качественное решение для своего бизнеса, но на разработку многостраничного сайта нет времени, тогда тебе точно нужен лендинг.

Одностраничный сайт с продуктом или предложением отличный вариант для вашего бизнеса. Быстро, доступно и самое главное качественно!

Многостраничные сайты

Ведение всего дизайна от и до, от ux исследования и прототипирования до окончательного дизайна и презентации. Мобильная и планшетная версия к каждому заказу

Правки бесплатны Вносите свои изменения и всё будет сделано как надо

Дизайн мобильных приложений

Легкий и интерактивный дизайн не оставит никого равнодушным, удобный и понятный интерфейс для пользователя, хорошая прибыль и конверсия для заказчика, всё будет выполнено в срок

Приятный бонус для клиентов

При любом заказе в подарок получаете Лид-магнит( специальное предложение для вашего клиента, в обмен на их е-mail адрес)

Минимальная предоплата

Контакты для сотрудничества:

Телеграмм: https://t.me/Viktoria_Diachkova

Viber: +48 511 556 938

E-mail: mailto:[email protected]

Инстаграм: https://instagram.com/victoria_dyachkova_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Буду рада поработать с вами)

Дизайн лендингаДизайн сайтаДизайн мобильного приложения
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
6%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
askerta
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$1
10 баллов
8 месяцев назад
Дизайн сайту громадської організації
Я з великим задоволенням пишу відгук про Вікторію, яка здійснила благодійну розробку дизайну сайту для громадської організації. Вікторія є справжньою професіоналкою своєї справи і зробила надзвичайну роботу! Благодійні організації мають обмежені фінансові ресурси, і найчастіше не можуть собі дозволити оплатити професійні послуги з розробки веб-сайтів. Але завдяки Вікторії та її благодійному внеску, ми отримали високоякісний дизайн сайту, що допоможе залучати більше людей до наших ініціатив та проектів. Я дуже вдячний Вікторії за її чуйність та емпатію. Ця благодійна робота є дійсно великим внеском в розвиток громадського сектору та допоможе змінювати життя людей на краще. Я впевнений, що Вікторія зробила не тільки чудову роботу, але і зробила світ кращим місцем. Велике спасибі! Все буде Україна!
Дуже задоволена співпрацею)
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