ДИЗАЙН САЙТОВ/ ЛЕНДИНГОВ/ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Портфолио: Bechance

Создам крутой и продающий дизайн для ваших будущих сайтов.

Дизайн лендингов

Хочешь быстрое и качественное решение для своего бизнеса, но на разработку многостраничного сайта нет времени, тогда тебе точно нужен лендинг.

Одностраничный сайт с продуктом или предложением отличный вариант для вашего бизнеса. Быстро, доступно и самое главное качественно!

Многостраничные сайты

Ведение всего дизайна от и до, от ux исследования и прототипирования до окончательного дизайна и презентации. Мобильная и планшетная версия к каждому заказу

Правки бесплатны Вносите свои изменения и всё будет сделано как надо

Дизайн мобильных приложений

Легкий и интерактивный дизайн не оставит никого равнодушным, удобный и понятный интерфейс для пользователя, хорошая прибыль и конверсия для заказчика, всё будет выполнено в срок

Приятный бонус для клиентов

При любом заказе в подарок получаете Лид-магнит( специальное предложение для вашего клиента, в обмен на их е-mail адрес)

Минимальная предоплата

Контакты для сотрудничества:

Телеграмм: https://t.me/Viktoria_Diachkova

Viber: +48 511 556 938

E-mail: mailto:[email protected]

Инстаграм: https://instagram.com/victoria_dyachkova_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Буду рада поработать с вами)