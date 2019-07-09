Сделать gif

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Завершен8 заявок273 просмотра

Здравствуйте

Нужно сделать анимированную гифку как на примере, файл прикрепил.

Только цвет кухни, первый долже быть #e94a30, второй подходящий к первому.

Пишите полную стоимость, а не за час работы.

6 лет назад
maestro1
Ашот 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kewpie
Анна 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$8
1 день
Быстро, качественно.
Хороший, адекватный заказчик. Четкое ТЗ. Было приятно работать над заказом

Заявки фрилансеров

Kewpie
Анна 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад