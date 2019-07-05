Нужен графический дизайнер.

Надо иллюстрировать персонажа из аниме Наруто, нужно иллюстрировать нескольких персонажей в стиле Южного парка. Пример: я буду скидывать картинки персов которых нужно нарисовать и указывать детали которые точно нужно будет нарисовать. И еще ...