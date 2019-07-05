Нужен графический дизайнер.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок316 просмотров

Нам в команду  необходим графический дизайнер для выполнения заказа. Подробности в Лс.

6 лет назад
NachosCom
Ильдар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать иллюстрацию на базе рисунка

    На основании наброска необходимо создать качественную иллюстрацию, для дальнейшего использования ее на анимациооном проекте. Планируется используя иллюстрацию - разрез указать на последовательность действий. Видео будет использоваться как наглядное пособие, но художественная ценность будет учитываться. Вполне ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иллюстрация к фанфику

    Надо иллюстрировать персонажа из аниме Наруто, нужно иллюстрировать нескольких персонажей в стиле Южного парка.  Пример: я буду скидывать картинки персов которых нужно нарисовать и указывать детали которые точно нужно будет нарисовать.    И еще ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать gif

    Здравствуйте Нужно сделать анимированную гифку как на примере, файл прикрепил. Только цвет кухни, первый долже быть #e94a30, второй подходящий к первому. Пишите полную стоимость, а не за час работы.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн плаката с комиксом

    Есть социальный проект: http://spasatel.me/ https://vk.com/spasatelme Описательно, суть проекта хорошо отражена в видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=pWo7iC8_f3Y Планируется изготовить плакат А4 с ориентацией на медицинских работников, поясняющих суть ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Эскиз для гравировки столовых приборов

    $30

    Необходимо разработать эскиз небольшого лейбачка для гравировки семейных приборов. Требуется отобразить инициалы АТВ, сделав акцент на букве А. Изображение будет использоваться в размере до 0.5х0.5 сантиметров и должно быть хорошо читаемым. Технические ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен художник-иллюстратор для серии комиксов

    Создание 5-10 комиксов с проблематикой работы с пиратским софтом. Идеи дадим мы. Комиксы не связаны между собой.  Пример: «Microsoft Office для бизнеса» - пользователи, офисные сотрудники, которые используют Microsoft Excel для работы. ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад