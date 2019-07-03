Иллюстрация к фанфику

Надо иллюстрировать персонажа из аниме Наруто, нужно иллюстрировать нескольких персонажей в стиле Южного парка.

Пример: я буду скидывать картинки персов которых нужно нарисовать и указывать детали которые точно нужно будет нарисовать. И еще каждую часть тела нужно будет рисовать на отдельном слое, мне это нужно будет для анимирования. Конкретно нужно будет обращать внимание на руки. Там плечи нужно отдельно нарисовать, руку отдельно, чтобы я мог крутить ее и эне выглядело коряво и по каждому персу 2 картинки профиль и афанс размер к примеру 500