dasha_hang

Дарья dasha_hang

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайнер, биомедицинский иллюстратор

Открыта к сотрудничеству, готова работать над интересными проектами. 

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Отзывы заказчиков

dolka99
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Картинки преобразовать в макет в векторе, сдр или аи файл
Дарья быстро отвечает, пробные картинки делала быстро и хорошо. Закончить проект не получилось из-за не стыковки программ в полиграфии с нашей стороны, видимо.
Ольга прекрасный человек! Было приятно работать. Рекомендую!
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