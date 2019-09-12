Графический дизайнер, биомедицинский иллюстратор
Открыта к сотрудничеству, готова работать над интересными проектами.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Дарья быстро отвечает, пробные картинки делала быстро и хорошо. Закончить проект не получилось из-за не стыковки программ в полиграфии с нашей стороны, видимо.
Ответный отзыв
Ольга прекрасный человек! Было приятно работать. Рекомендую!