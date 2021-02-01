Дизайн двухкомнатной квартиры 56 квадратов

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт32 заявки1702 просмотра
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Добрый день!

Необходимо сделать дизайн проект квартиры  - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои,  ламинат, плитку,  мебель.  И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по электрике и прочему делать не нужно. Только визуализация.

Оплата только в рублях. 

Просьба указывать сроки и конечную стоимость. Без этого заявка не рассматривается.

Спасибо

3 года назад
Archukova
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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