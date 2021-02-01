Дизайн двухкомнатной квартиры 56 квадратов

Добрый день!

Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по электрике и прочему делать не нужно. Только визуализация.

Оплата только в рублях.

Просьба указывать сроки и конечную стоимость. Без этого заявка не рассматривается.

Спасибо