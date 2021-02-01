Дизайн двухкомнатной квартиры 56 квадратов

Всем доброго времени суток! Нужна разработка дизайна в стиле хай-тек с упором на минимализм. Что хотелось бы получить от исполнителя: - расстановку мебели, подбор материалов, освещение - расстановка электроприборов и соответственно розеток, а также выключателей и прочих ...
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Добрый день!
Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по электрике и прочему делать не нужно. Только визуализация.
Оплата только в рублях.
Просьба указывать сроки и конечную стоимость. Без этого заявка не рассматривается.
Спасибо
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