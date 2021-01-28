Дизайн интерьеров с визуализацией

Описание проекта: ⁃ Квартира будет состоять из 2-х стилей. Гостиная совмещенная с кухней, туалетная комната, детская, примерочная в современном стиле минимализма ( с небольшим шлейфвом в будущее) Цветовая гамма: молочный, серый, телесный + система умный ...
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Необходимо разработать дизайн пространства на 1 этаже дома. Стиль хай-тек, минимализм.
- Продумать расстановку мебели, дизайн помещений, освещение(светильники, контурная LED подсветка), электрику(расположение выключателей, розеток) во всех помещениях.
- Расположение мебели, розеток, выключателей должно быть функционально обдумано.
- Единая концепция дизайна в смежных помещениях(прихожая-гостиная-кухня) с разделением по зонам.
- В санузле душ без подиума и поддона, сток щелевой в стяжке. Душ со стеклянной перегородкой. Привязки к коммуникациям нет, расположение санфаянса возможно любое.
- В гостинной необходимо предусмотреть телевизор и проектор.
- Кухню предпочитаем двухуровневую в потолок.
- Рабочий кабинет с упором на японский стиль.
- Полотно входной двери - грецкий орех. Предпочтительная отделка тамбура - под кирпич.
Интересный для нас пример дизайна приложен.
Черновой потолок 2,8 м.
Окна со стороны эркера - в пол. У остальных окон высота подоконника указана на плане. Под окнами есть ниши для радиаторов. Окна белого цвета.
Тонкие перегородки приняты условно, их можно перемещать.
Требуемый результат - планировка, фотореалистичная визуализация помещений, развёртки поверхностей. Проект не требуется. Привязки к конкретным моделям мебели, сантехники и электрооборудования не требуется. Технические решения берем на себя.
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