Дизайн интерьеров с визуализацией

# 1 — $ 400 # 2 — $ 200 # 3 — $ 50

Необходимо разработать дизайн пространства на 1 этаже дома. Стиль хай-тек, минимализм.

- Продумать расстановку мебели, дизайн помещений, освещение(светильники, контурная LED подсветка), электрику(расположение выключателей, розеток) во всех помещениях.

- Расположение мебели, розеток, выключателей должно быть функционально обдумано.

- Единая концепция дизайна в смежных помещениях(прихожая-гостиная-кухня) с разделением по зонам.

- В санузле душ без подиума и поддона, сток щелевой в стяжке. Душ со стеклянной перегородкой. Привязки к коммуникациям нет, расположение санфаянса возможно любое.

- В гостинной необходимо предусмотреть телевизор и проектор.

- Кухню предпочитаем двухуровневую в потолок.

- Рабочий кабинет с упором на японский стиль.

- Полотно входной двери - грецкий орех. Предпочтительная отделка тамбура - под кирпич.

Интересный для нас пример дизайна приложен.

Черновой потолок 2,8 м.

Окна со стороны эркера - в пол. У остальных окон высота подоконника указана на плане. Под окнами есть ниши для радиаторов. Окна белого цвета.

Тонкие перегородки приняты условно, их можно перемещать.

Требуемый результат - планировка, фотореалистичная визуализация помещений, развёртки поверхностей. Проект не требуется. Привязки к конкретным моделям мебели, сантехники и электрооборудования не требуется. Технические решения берем на себя.