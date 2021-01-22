Ищем дизайнера в нужном стиле. Квартира площадью 110м2 в Москве.

Описание проекта:

⁃ Квартира будет состоять из 2-х стилей.

Гостиная совмещенная с кухней, туалетная комната, детская, примерочная в современном стиле минимализма ( с небольшим шлейфвом в будущее)

Цветовая гамма: молочный, серый, телесный + система умный дом. Спальня, туалетная комната 2, рабочий кабинетик - медитационная в стиле природном ( плитка в виде скал или штукатурка, отдельностоящая ванна с камнями внизу в темных цветах, голова Будды и тд

Важно:

⁃ Ваши реализованные проекты в программе имеют схожий стиль

⁃ Реализация в живую данного стиля

⁃ Продукция, которая ставится в дизайн - реальная со средней стоимостью, а не премиум

Когда откликаетесь, прикрепляйте схожие дизайны, которые вы создавали в программе и если есть в живую фото, тоже присылайте. Так же укажите стоимость Ваших работ:

⁃ Под ключ дизайн

⁃ Авторский надзор

⁃ Если осуществляете ремонт, то за квадратный метр