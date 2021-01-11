Визуализация модели дома SKP.

Здравствуйте! Требуется разработать дизайн проект квартиры. Общая площадь 63.2кв.м.. Плюс лоджия +- 4кв.м. (переделанная под рабочий кабинет). 1. Проект - цена - сроки - какой материал потребуется от меня 2. 3D визуализация - цена - сроки - какой материал потребуется от меня
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Сделана конструктивная модель домика в СкетчАп.
Необходимо сделать крутую, максимально приближенную к реальности визуализацию, добавив все окружающие предметы (деревья, забор и тд. - все, что присуще дачному участку), добавив предметы интерьера и экстерьера.
Визуализации для продажи самого домика, у человека не должно возникнуть ощущения, что на фото - визуализация, а не реальность.
Нужно порядка 40 картинок(10 внутри, 30 снаружи), 1 облет.
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