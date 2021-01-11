Визуализация модели дома SKP.

Сделана конструктивная модель домика в СкетчАп.

Необходимо сделать крутую, максимально приближенную к реальности визуализацию, добавив все окружающие предметы (деревья, забор и тд. - все, что присуще дачному участку), добавив предметы интерьера и экстерьера.

Визуализации для продажи самого домика, у человека не должно возникнуть ощущения, что на фото - визуализация, а не реальность.

Нужно порядка 40 картинок(10 внутри, 30 снаружи), 1 облет.