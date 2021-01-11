Проект каркасного дома 6x6

Сделана конструктивная модель домика в СкетчАп. Необходимо сделать крутую, максимально приближенную к реальности визуализацию, добавив все окружающие предметы (деревья, забор и тд. - все, что присуще дачному участку), добавив предметы интерьера и экстерьера. Визуализации для продажи самого ...
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нужен проект каркасного дома 6х6 с мансардной крышей строиться будет в лен области город Гатчина.фундамент столбовой.
cтены внутри:
предпологаю обивать фанерой 8мм
стены с с улицы:
осб
на пол:
осб или доска(пока неясно)
из не обычного:
высота потолка первого этажа необходима 2.8 метра.как бы лофт.
предпологаемая толщина стен 150.
хотелось бы узнать в каком виде в проекте будет представлена лестница.
если коротко по вопросам прилагаю фото предварительной планировки.окна там высталены от балды размеры реальных окон предоставлю позже где, какое куда нужно будет поставить. сроки не горящие до весны.соорентируйте по времени и цене
для тех кто отликается просьба указывать свой опыт с каркасными домами прикладывать портфолио, интересуют именно чертежи каркасных стен.
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