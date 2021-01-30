Дизайн интерьера 3к квартиры

Необходимо разработать дизайн пространства на 1 этаже дома. Стиль хай-тек, минимализм. - Продумать расстановку мебели, дизайн помещений, освещение(светильники, контурная LED подсветка), электрику(расположение выключателей, розеток) во всех помещениях. - Расположение мебели, розеток, выключателей должно быть функционально обдумано. - Единая ...
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Всем доброго времени суток! Нужна разработка дизайна в стиле хай-тек с упором на минимализм. Что хотелось бы получить от исполнителя:
- расстановку мебели, подбор материалов, освещение
- расстановка электроприборов и соответственно розеток, а также выключателей и прочих подобных нюансов
- визуализацию в фотореалистичном режиме
При разработке дизайна и подборе мебели обязательно учитывать возможность прохода для робопылесоса.
В прикрепленных файлах план и 3д визуализация сделанная мной, для общего понимания с чем нужно будет работать (на самом деле хотел какие-то свои наброски ещё сделать, но понял, что либо это не моё либо выбрал плохой инструмент, потому прошу не принимать 3д визуализацию всерьёз хД). Некоторые нюансы:
- красными точками помечены точки подключения сантехники и соответственно стояки
- синим прямоугольником отмечена вентиляционная шахта
- жёлтым прямоугольником отмечена входная дверь в кухню, которую оставлять не планируется, но это не окончательное решение
- в продолжение предыдущего пункта: зеленая стрелочка указывает на проём, который пока только в планах, потому что планиеруется совместить кухню с гостинной для придания ей большей площади, хотя бы визуально, так как я считаю её слишком уж маленькой, если сумеете переубедить, предоставив пример, то я только "за"
Больше подробностей попытаюсь максимально изложить в документе, который будет передан исполнителю, а пока всех заинтересованых прошу присылать свои предложения по стоимости услуг, примеров работ конечно же и задавать интересующие вопросы, по мере возможности буду отвечать
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