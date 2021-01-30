Дизайн интерьера 3к квартиры

Всем доброго времени суток! Нужна разработка дизайна в стиле хай-тек с упором на минимализм. Что хотелось бы получить от исполнителя:

- расстановку мебели, подбор материалов, освещение

- расстановка электроприборов и соответственно розеток, а также выключателей и прочих подобных нюансов

- визуализацию в фотореалистичном режиме

При разработке дизайна и подборе мебели обязательно учитывать возможность прохода для робопылесоса.

В прикрепленных файлах план и 3д визуализация сделанная мной, для общего понимания с чем нужно будет работать (на самом деле хотел какие-то свои наброски ещё сделать, но понял, что либо это не моё либо выбрал плохой инструмент, потому прошу не принимать 3д визуализацию всерьёз хД). Некоторые нюансы:

- красными точками помечены точки подключения сантехники и соответственно стояки

- синим прямоугольником отмечена вентиляционная шахта

- жёлтым прямоугольником отмечена входная дверь в кухню, которую оставлять не планируется, но это не окончательное решение

- в продолжение предыдущего пункта: зеленая стрелочка указывает на проём, который пока только в планах, потому что планиеруется совместить кухню с гостинной для придания ей большей площади, хотя бы визуально, так как я считаю её слишком уж маленькой, если сумеете переубедить, предоставив пример, то я только "за"

Больше подробностей попытаюсь максимально изложить в документе, который будет передан исполнителю, а пока всех заинтересованых прошу присылать свои предложения по стоимости услуг, примеров работ конечно же и задавать интересующие вопросы, по мере возможности буду отвечать