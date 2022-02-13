Дизайн комнаты зала с мягкой мебелью

Перепроверить работу другого фрилансера и внести небольшие корректировки. Перепроверить деталировку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн комнаты зал. Предназначен для просмотра телика и романтического ужина на двоих, а так же для чтения книг и втыкания в телефоне)
Предусловия: потолок натяжной белый матовый, раздвижные двери (предположительно амбарного типа)
Пожелания: стиль футуризм, модерн. Стенка под телевизор 80" в футуристическом стиле материал искусственный камень с поворотным механизмом(две смотровые зоны)
В арке софа(фото) будет переделана под стилистику или заказана другая. Угловой диван тоже будет изготовлен под общую стилистику.
Зона цветов(А) пальмы и орхидеи. Зона Р на ваше усмотрение. Раздвижные двери арки возможно 2 варианта: симметрично в обе стороны или вся в сторону телевизора.
Стены предположительно декоративная штукатурка(возможно в сочетании с другими техниками или обоями)
Нет никакой необходимости привязываться к стандартным образцам мебели.
Работу хотел бы разделить на два этапа
1 концепция(визуальный набросок)
2 проработка деталей если идея понравится
цена проекта зависит от глубины проработки.
эркер на северную сторону(полутень) прикреплённые фото это то как выглядит сейчас, размеры на фото.
Чтобы мы с Вами не тратили зря время на сложные переговоры, просто киньте рисунок идею конкретно для моего случая,
можно карандашом на бумаге)) Спасибо.
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