Дизайн комнаты зала с мягкой мебелью

Требуется дизайн комнаты зал. Предназначен для просмотра телика и романтического ужина на двоих, а так же для чтения книг и втыкания в телефоне)

Предусловия: потолок натяжной белый матовый, раздвижные двери (предположительно амбарного типа)

Пожелания: стиль футуризм, модерн. Стенка под телевизор 80" в футуристическом стиле материал искусственный камень с поворотным механизмом(две смотровые зоны)

В арке софа(фото) будет переделана под стилистику или заказана другая. Угловой диван тоже будет изготовлен под общую стилистику.

Зона цветов(А) пальмы и орхидеи. Зона Р на ваше усмотрение. Раздвижные двери арки возможно 2 варианта: симметрично в обе стороны или вся в сторону телевизора.

Стены предположительно декоративная штукатурка(возможно в сочетании с другими техниками или обоями)

Нет никакой необходимости привязываться к стандартным образцам мебели.

Работу хотел бы разделить на два этапа

1 концепция(визуальный набросок)

2 проработка деталей если идея понравится

цена проекта зависит от глубины проработки.

эркер на северную сторону(полутень) прикреплённые фото это то как выглядит сейчас, размеры на фото.

Чтобы мы с Вами не тратили зря время на сложные переговоры, просто киньте рисунок идею конкретно для моего случая,

можно карандашом на бумаге)) Спасибо.