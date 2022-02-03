Дизайн проект дома

Добрый день. Дизайн квартиры 85м2 в Виннице. только с приездом на обьект. дистанционо можно - но из опыта всегда что то потом не так. то плитка не такой оттенок. то розетка не там оказалась. жду предложений. заказчик привередливый - но платит.