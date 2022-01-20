Перепланировка квартиры 63.3 кв м.

Добрый день, нужно зделать дизайн интерьера спальни в загородном доме. Квадратура - 7,65 кв.м. Цену придлагайте сами, дизайн нужен в стиле кантри, недорогой. Нужно учитывать что стены не ровные и нужна идея по обходу этого недостатка, не путем перешивания ...
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Нужно сделать перепланировку квартиры, план от застройщика не устраивает
кухня-гостиная объединённая или частичная перегородка. спальня отдельная. важно рабочее место для компьютера НЕ В СПАЛЬНЕ
на кухне встроенная посудомойка, холодильник и духовка+свч. острова не интересуют и не нужны совсем
прямая или угловая кухня. обеденный стол минимум 80 на 120
диван модульный или угловой 3м
имеется аквариум 60 на 120 (350 литров) надо разместить подальше от окон
желательно что бы просматривался с кухни или гостиной.
с.у совмещенный или раздельный, обязательно стиралка и сушкилка в пенале.
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