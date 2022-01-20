Перепланировка квартиры 63.3 кв м.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок755 просмотров
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Нужно сделать перепланировку квартиры, план от застройщика не устраивает

кухня-гостиная объединённая или частичная перегородка. спальня отдельная. важно рабочее место для компьютера НЕ В СПАЛЬНЕ

на кухне встроенная посудомойка, холодильник и духовка+свч. острова не интересуют и не нужны совсем

прямая или угловая кухня. обеденный стол минимум 80 на 120

диван модульный или угловой 3м

имеется аквариум 60 на 120 (350 литров) надо разместить подальше от окон

желательно что бы просматривался с кухни или гостиной.

с.у совмещенный или раздельный, обязательно стиралка и сушкилка в пенале.

2 года назад
guest_16413235947598
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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