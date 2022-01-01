Эскизы мебели

Я учусь в университете и мне нужна помощь с заданием про проектированию в скетапе Можно просто скачать готовые модели в интернете и расставить симпатичненько. Есть два задание создание офиса и второе торгового зала. скидываю примеры готовых работ. Кто согласится ...
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ЗадачаНеобходимо придумать варианты параметрической мебели (стол,стул,диван). Должно быть в едином стиле. Можно выполнить в любой программе. Образец эскиза и параметрической мебели во вложении.
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