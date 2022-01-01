Эскизы мебели

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт2 заявки967 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЗадачаНеобходимо придумать варианты параметрической мебели (стол,стул,диван). Должно быть в едином стиле. Можно выполнить в любой программе. Образец эскиза и параметрической мебели во вложении.

2 года назад
guest_16364007741595
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • SketchUp

    Я учусь в университете и мне нужна помощь с заданием про проектированию в скетапе Можно просто скачать готовые модели в интернете и расставить симпатичненько. Есть два задание создание офиса и второе торгового зала. скидываю примеры готовых работ.  Кто согласится ...

    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн проект квартиры

    Добрый день. Нужна помощь в дизайн проекте квартиры в которой поживу от силы год, пока дострою дом. 1. Основная задача - это небольшая стоимость ремонта, т.к. не имеет смысла делать дорогой ремонт. 2. Жилую комнату 38 кв.м. разделить ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн проект квартиры

    Необходимо выполнить полный дизайн проект 2х комнатной квартиры, с 3д визуализацией, с полной сметой на материалы ,с разводкой электрики. Квартира общей площадью 62 м2 в новостройке. Перепланировка. Точные замеры есть. Есть примеры работ! Прошу указывать ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна отрисовка планировки коттеджа

    Нужна планировка коттеджа по этажам - детали в приложеном файле. Этапы работ: [list][*]Создание драфта. [*]Я посмотрю подумаю. [*]Доработки, если будут. 1 раз. Если что-то придет в голову после 1-ого этапа доработок, то за отдельную плату.[/list] Формат : [list=1][*]исходники ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад