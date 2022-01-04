Визуализация интерьера

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт23 заявки1291 просмотр
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Помещение 65кв.м

Жилое

фото прилагаю

без расстановки мебели, только интерьер дизайн. Необходимо начать со стилистики выбрать стиль, который понравится из предложенных вами (из инета соотв)

далее по нему поработать

цена 5000

вероятно в 3д визуализации

обязательно со спецификацией материалов. Спб

2 года назад
spb78
Алиса 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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