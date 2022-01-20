Дизайн проект Квартиры 62 м2

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт11 заявок1048 просмотров
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Меня зовут Алексей, я являюсь руководителем студии дизайна и ремонта ALEKSSTROITEL- https://www.instagram.com/aleksstroitel/

На данный момент наш штатный дизайнер загружен и не справляется.

Появился свободный проект ЖК МЕТРОПОЛИЯ (г.  Москва, Волгоградский проспект)

Помещение "Вайт Бокс"

Минимальные перепланировки.

Расположение сантехнических приборов уже утверждено и смонтировано.

Расположение кондиционеров уже утверждено и трассы смонтировано.

Есть видео с объекта при необходимости могу скинуть, фото это скриншоты с данного видео (фото сделать забыли).

Большая часть мебели заказчиком уже закуплена или заказана, по сути её нужно будет вписать в проект.

Необходимо разработать дизайн проект для квартиры.

По сути Заказчик уже сам знает где что стоит, какое и как, надо это нарисовать.

Удалённая работы.

Размеры помещения сделаем мы сделали.

При какой либо необходимости будем выезжать на объект для снятия размеров и фото-видео фиксации.

Будет необходима работа и общение по телефону или иными средствами связи непосредственно с собственником квартиры.

Работа будет контролироваться руководителем отдела дизайна.

Хочу увидеть реализованные Ваши проект для выбора.

Проект будет разбит по оплате на 3 этапа.

1 Этап - 30%

2 Этап - 50%

3 Этап - 20%

Момент оплаты по договорённости.

1 Этап:

-Обсуждение, корректировка планировочных решений, утверждение

- Составление технического задания на все помещения анкета/ТЗ для дизайнера (анкета дизайнера, но предварительно должна будет согласована с нами

- Концептуальный коллаж по каждому помещению с не более 2-мя вариантами корректировок (с возможностью предоставления аналогов по отдельным предметам интерьера мебели/освещения/сантехники и т.д)

2 Этап:

- Согласование

-Обмерный план

-План демонтажа перегородок

-План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных проемов.

-План расположения мебели

- 3D визуализация

3 Этап:

Пакет рабочих чертежей для строителей:

-Обмерный план

-План демонтажа перегородок

-План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных проемов.

-План расположения мебели

-План потолков

-План расположения светильников

-План выключателей с указанием привязки групп светильников

-План размещения сантехнического оборудования

-План размещения электрических розеток и электровыводов

- План теплых полов (если потребуется)

-Разверстки по стенам каждого из помещений

-План напольных покрытий

-План расположение кондиционеров

-План отделки помещений

-Развертки по всем помещениям

-Чертежи мебели по индивидуальному заказу, если такая имеется.

2 года назад
Sabaev
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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