Дизайн проект Квартиры 62 м2

Добрый день. Дизайн квартиры 85м2 в Виннице. только с приездом на обьект. дистанционо можно - но из опыта всегда что то потом не так. то плитка не такой оттенок. то розетка не там оказалась. жду предложений. заказчик привередливый - но платит.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня зовут Алексей, я являюсь руководителем студии дизайна и ремонта ALEKSSTROITEL- https://www.instagram.com/aleksstroitel/
На данный момент наш штатный дизайнер загружен и не справляется.
Появился свободный проект ЖК МЕТРОПОЛИЯ (г. Москва, Волгоградский проспект)
Помещение "Вайт Бокс"
Минимальные перепланировки.
Расположение сантехнических приборов уже утверждено и смонтировано.
Расположение кондиционеров уже утверждено и трассы смонтировано.
Есть видео с объекта при необходимости могу скинуть, фото это скриншоты с данного видео (фото сделать забыли).
Большая часть мебели заказчиком уже закуплена или заказана, по сути её нужно будет вписать в проект.
Необходимо разработать дизайн проект для квартиры.
По сути Заказчик уже сам знает где что стоит, какое и как, надо это нарисовать.
Удалённая работы.
Размеры помещения сделаем мы сделали.
При какой либо необходимости будем выезжать на объект для снятия размеров и фото-видео фиксации.
Будет необходима работа и общение по телефону или иными средствами связи непосредственно с собственником квартиры.
Работа будет контролироваться руководителем отдела дизайна.
Хочу увидеть реализованные Ваши проект для выбора.
Проект будет разбит по оплате на 3 этапа.
1 Этап - 30%
2 Этап - 50%
3 Этап - 20%
Момент оплаты по договорённости.
1 Этап:
-Обсуждение, корректировка планировочных решений, утверждение
- Составление технического задания на все помещения анкета/ТЗ для дизайнера (анкета дизайнера, но предварительно должна будет согласована с нами
- Концептуальный коллаж по каждому помещению с не более 2-мя вариантами корректировок (с возможностью предоставления аналогов по отдельным предметам интерьера мебели/освещения/сантехники и т.д)
2 Этап:
- Согласование
-Обмерный план
-План демонтажа перегородок
-План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных проемов.
-План расположения мебели
- 3D визуализация
3 Этап:
Пакет рабочих чертежей для строителей:
-Обмерный план
-План демонтажа перегородок
-План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных проемов.
-План расположения мебели
-План потолков
-План расположения светильников
-План выключателей с указанием привязки групп светильников
-План размещения сантехнического оборудования
-План размещения электрических розеток и электровыводов
- План теплых полов (если потребуется)
-Разверстки по стенам каждого из помещений
-План напольных покрытий
-План расположение кондиционеров
-План отделки помещений
-Развертки по всем помещениям
-Чертежи мебели по индивидуальному заказу, если такая имеется.
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