3D Дизайн + Рабочий проект офисного помещения

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт3 заявки706 просмотров
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3D Дизайн + Рабочий проект офисного помещения.Только с Санкт-Петербурга, живые встречи на объекте обязательны + авторский надзор.Офис планируется под IT компанию, нужны свежие и современные решения, по оборудованию, различным фишкам (зарядки для телефонов, подсветки, доступ по отпечаткам/сетчатке глаза и тд) должно быть очень круто и современно.Стиль hi-tech или смежный с ним. Просьба показывать свои работы в данном направлении.Офис 510 квадратных метров состоит из:Двух офисных помещений зеркальных в 2 этажа, планируется объединение этих помещенийПланировку скину уже по договоренности.От вас будет требоваться:1. Рабочий проект (Свет, Электрика, Вентиляция в том числе)2. Дизайн проект + 3D Визуализацию всего помещения

2 года назад
guest_16443968781971
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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