Планировка 7 номеров от 19 м2 до 35м2

Нужна помощь в перепланировке большого дома 320/м2. на 7 отдельных апартаментов. Все замеры всех помещений есть , фотографии тоже. Как переделать я уже имею накидки. Если у вас есть навыки работать с маленькими помещениями можете предложить ваши услуги. Можно помочь только с перепланировкой. Также можно и помочь с дизайном интерьера ,стиль минимализм немного лофта ,есть примеры фотографий . Нужно сделать чертежи для строителей. Если есть желание помочь можно обсудить. Жду ваши предложения и цены