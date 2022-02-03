Отрисовать мебель в интерьере

3D Дизайн + Рабочий проект офисного помещения.Только с Санкт-Петербурга, живые встречи на объекте обязательны + авторский надзор.Офис планируется под IT компанию, нужны свежие и современные решения, по оборудованию, различным фишкам (зарядки для телефонов, подсветки, доступ ...
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