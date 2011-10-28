Нужен сайт на подобии http://www.shkafykupe.com/, только меню другого плана
Отрисовать макет сайта
Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/
Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ниже как у сландо подразделы. + форма поиска цена, метраж, ключевое слово. И ниже список объявления.
И 2 страница развернутое объявление.
Пишите кто засколько возмется и примерные сроки работы.
Заявки фрилансеров
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