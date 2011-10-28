Отрисовать макет сайта

Необходимо нарисовать макет сайта доски объявлений пример http://nedvizhimost.slando.ru/

Слева столбец выбора регионов и городов Справа столбец яндекс директа Сверху шапка сайта с логотипом и тонкая верху полоса (панель инструментов). Ниже четыре вкладки (разделов) и ниже как у сландо подразделы. + форма поиска цена, метраж, ключевое слово. И ниже список объявления.

И 2 страница развернутое объявление.

Пишите кто засколько возмется и примерные сроки работы.