Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно: Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и ...
Доработка готового дизайна сайта
Задачи по изменению дизайна:
Есть готовый дизайн в исходниках (PSD) - необходимо его доработать \ переработать в соответствии с требованиями
1. Меняем имя сайта.. вместо benstop.by будет www.golodanet.by
2. Концепция: Быстрая доставка еды в офис и на дом. Необходимо заменить логотип "БенСтоп" на новый лого+слоган. Лога и слогана нет. Лого - сделать, слоган предоставим
3. Основной стиль сайта оставляем (красный фон).
5.Главная страница
5.1.На главной странице вверху текст:
Доставка: с 10:00 до 22:00,
бесплатно при заказе свыше 120 тыс. руб.
Доставка пиццы по всему Минску
Оставляем:
Доставка: с 10:00 до 22:00, Остальное убираем. Хотелась бы сюда правее поставить телефоны. Сейчас телефоны расположены в левом углу. Новые ставим вверху, а старые убираем.
5.2. Вкладки на странице: ..Главная... Пицца....Акции..Доставка
Добавляем и получаем: Главная/Обеды в офис/Пицца/Салаты/Шашлык/Акции/Доставка/Отзывы..??
5.3. Добавить в раздел Меню слева такую очередность:
Обеды в офис
Пицца
Салат
Шашлык
Упаковка
5.4. Размещение отзывов на сайте с одобрения администратора.
Если отзывы не предусмотрены системой сайта и добавление данного раздела ведет к увеличению стоимости доработки сайта, то не добавляете. Если можно сделать упрощенную форму Отзывов без увеличения стоимости, делайте.
5.6. На главной странице разместить фото и сcылки на .. обеды в офис...., салат, пицца, шашлык и тп. .., кроме пиццы как сейчас.. Должна быть функция добавлять/удалять новые фото и ссылки соответственно.
Вот как на других сайтах..:
http://ekipazh-service.com.ua/ (см главная страница)
http://www.food-service.kiev.ua/
6. Когда мы открываем раздел Обеды в офис..., там должна быть возможность изменения и внесения новых данных админом в комплесах обеда (название комплексов и их состав, цена).., примерно так должно выглядеть:
Готовые обеды в офис. Меню на 20-24 октября
Комплекс 1
1.
2.
3.
Стоимость:
Комплекс 2
1.
2.
3.
Стоимость
и тп.Комплекс 3
Здесь можно я думаю рассмотреть следующие варианты, например, возможность распечатать это меню.. т.е. кнопка внизу..РАСПЕЧАТАТЬ.... , либо ...СКАЧАТЬ ФАЙЛ с меню (Exel).
Меню составляется на 3-4 дня, поэтому здесь будем менять часто информацию.
8. Раздел Акции.. Его необходимо доработать, чтобы была возможность загрузить , файл с фото по акции.. Раздел Новости... тоже.
9. Насчет раздела фотогалерея.. возможность загружать фото и текст над ними или под написать. Может его вообще удалим , а баннер там разместим.
10. Возможность разместить баннер на сайте. Лучше 2 баннера.
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