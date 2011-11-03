Доработка готового дизайна сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок228 просмотров

Задачи по изменению дизайна:

Есть готовый дизайн в исходниках (PSD) - необходимо его доработать \ переработать в соответствии с требованиями

1. Меняем имя сайта.. вместо benstop.by будет www.golodanet.by

2. Концепция: Быстрая доставка еды в офис и на дом. Необходимо заменить логотип "БенСтоп" на новый лого+слоган. Лога и слогана нет. Лого - сделать, слоган предоставим

3. Основной стиль сайта оставляем (красный фон).

5.Главная страница

5.1.На главной странице вверху текст:

Доставка: с 10:00 до 22:00,

бесплатно при заказе свыше 120 тыс. руб.

Доставка пиццы по всему Минску

Оставляем:

Доставка: с 10:00 до 22:00, Остальное убираем. Хотелась бы сюда правее поставить телефоны. Сейчас телефоны расположены в левом углу. Новые ставим вверху, а старые убираем.

5.2. Вкладки на странице: ..Главная... Пицца....Акции..Доставка

Добавляем и получаем: Главная/Обеды в офис/Пицца/Салаты/Шашлык/Акции/Доставка/Отзывы..??

5.3. Добавить в раздел Меню слева такую очередность:

Обеды в офис

Пицца

Салат

Шашлык

Упаковка

5.4. Размещение отзывов на сайте с одобрения администратора.

Если отзывы не предусмотрены системой сайта и добавление данного раздела ведет к увеличению стоимости доработки сайта, то не добавляете. Если можно сделать упрощенную форму Отзывов без увеличения стоимости, делайте.

5.6. На главной странице разместить фото и сcылки на .. обеды в офис...., салат, пицца, шашлык и тп. .., кроме пиццы как сейчас.. Должна быть функция добавлять/удалять новые фото и ссылки соответственно.

Вот как на других сайтах..:

http://ekipazh-service.com.ua/ (см главная страница)

http://www.food-service.kiev.ua/

6. Когда мы открываем раздел Обеды в офис..., там должна быть возможность изменения и внесения новых данных админом в комплесах обеда (название комплексов и их состав, цена).., примерно так должно выглядеть:

Готовые обеды в офис. Меню на 20-24 октября

Комплекс 1

1.

2.

3.

Стоимость:

Комплекс 2

1.

2.

3.

Стоимость

и тп.Комплекс 3

Здесь можно я думаю рассмотреть следующие варианты, например, возможность распечатать это меню.. т.е. кнопка внизу..РАСПЕЧАТАТЬ.... , либо ...СКАЧАТЬ ФАЙЛ с меню (Exel).

Меню составляется на 3-4 дня, поэтому здесь будем менять часто информацию.

8. Раздел Акции.. Его необходимо доработать, чтобы была возможность загрузить , файл с фото по акции.. Раздел Новости... тоже.

9. Насчет раздела фотогалерея.. возможность загружать фото и текст над ними или под написать. Может его вообще удалим , а баннер там разместим.

10. Возможность разместить баннер на сайте. Лучше 2 баннера.

14 лет назад
cat_crash
Валерий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Сотрудничал с Максимом по небольшой доработке дизайна. Из приятных моментов - скорость работы Максима - он по настоящему делал все быстро, но порой в ущерб качеству (за это сбросил 1 балл) Могу рекомендовать как исполнителя. При необходимости возможно буду обращаться еще.
+10

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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