Дизайн статей для сити-гайда Gloss.ua

Сити-гайду Gloss.ua нужен дизайнер, который будет рисовать инфографику, иллюстрации, оформлять публикации для сайта.

Cуть

Мы публикуем по 2-3 статьи в день и хотим, чтобы каждая из них была красиво оформлена. Люди не любят читать большие тексты, но с удовольствием разглядывают красивые картинки, инфографику, оригинальную верстку. Дизайнеру нужно взять текст и фотографии от журналиста и представить это читателю: создать инфографику, иллюстрации, добивки, если нужно - отредактировать в Photoshop фото.

Редактор Gloss предложит идеи по оформлению, однако инициатива дизайнера также приветствуется. На выходе должна получаться сверстанная html-страничка, запакованная в zip-архив. Вы отправляете нам архив - наш сервер его распаковывает и автоматически ставит на сайт.

Условия работы

Удаленная работа, по 1-2 статьи в день.

Оформление одной статьи - 100 грн. В месяц будет получаться около 3000 грн.

Тестовое задание

Зайдите на главную страницу Gloss.ua, выберите любую статью и нарисуйте ее оформление так, как вы видите. Текст и фото возьмите из публикации. Отправьте результат в виде jpg-файла на почту руководителю Gloss.ua Сергею Даниленко [email protected]. На подобное задание у вас должно уходить около 2 часов.

Если тестовое задание нам понравится, мы свяжемся с вами, познакомимся и дадим на оформление свежие статьи для сайта.

Что нам нравится

Нам нравится, как оформляет статьи Lookatme.ru, вот полезные для вас ссылки:

http://dl.dropbox.com/u/2327113/postexample.jpg

http://www.afisha.ru/article/anketa-draft/

http://www.good.is/infographics

http://grainandgram.com/gregperkins/

Вот некоторые статьи, которые оформили мы на Gloss:

http://gloss.ua/story/places/article/60679

http://gloss.ua/story/places/article/59883

Желаем успехов и будем рады приветствовать в нашей команде.

P.S. Для тестового задания можете взять любую статью с главной страницы или одну из этих на ваш выбор:

http://gloss.ua/story/places/article/57685

http://gloss.ua/story/restoraunt/article/57610

http://gloss.ua/story/restoraunt/article/57566

http://gloss.ua/story/restoraunt/article/57511

http://gloss.ua/story/places/article/57403

http://gloss.ua/story/night/article/57466

http://gloss.ua/story/places/article/57201

http://gloss.ua/story/restoraunt/article/56941

http://gloss.ua/story/places/article/56889

http://gloss.ua/story/places/article/56878

http://gloss.ua/story/night/article/56757