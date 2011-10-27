Необходимо нарисовать дизайн для форума на vBulletin. Нужны макеты главной страницы, страницы списка тем, страница темы, профиля. Тематика: Каникулы в Мексике.
Дизайн статей для сити-гайда Gloss.ua
Сити-гайду Gloss.ua нужен дизайнер, который будет рисовать инфографику, иллюстрации, оформлять публикации для сайта.
Cуть
Мы публикуем по 2-3 статьи в день и хотим, чтобы каждая из них была красиво оформлена. Люди не любят читать большие тексты, но с удовольствием разглядывают красивые картинки, инфографику, оригинальную верстку. Дизайнеру нужно взять текст и фотографии от журналиста и представить это читателю: создать инфографику, иллюстрации, добивки, если нужно - отредактировать в Photoshop фото.
Редактор Gloss предложит идеи по оформлению, однако инициатива дизайнера также приветствуется. На выходе должна получаться сверстанная html-страничка, запакованная в zip-архив. Вы отправляете нам архив - наш сервер его распаковывает и автоматически ставит на сайт.
Условия работы
Удаленная работа, по 1-2 статьи в день.
Оформление одной статьи - 100 грн. В месяц будет получаться около 3000 грн.
Тестовое задание
Зайдите на главную страницу Gloss.ua, выберите любую статью и нарисуйте ее оформление так, как вы видите. Текст и фото возьмите из публикации. Отправьте результат в виде jpg-файла на почту руководителю Gloss.ua Сергею Даниленко [email protected]. На подобное задание у вас должно уходить около 2 часов.
Если тестовое задание нам понравится, мы свяжемся с вами, познакомимся и дадим на оформление свежие статьи для сайта.
Что нам нравится
Нам нравится, как оформляет статьи Lookatme.ru, вот полезные для вас ссылки:
http://dl.dropbox.com/u/2327113/postexample.jpg
http://www.afisha.ru/article/anketa-draft/
http://www.good.is/infographics
http://grainandgram.com/gregperkins/
Вот некоторые статьи, которые оформили мы на Gloss:
http://gloss.ua/story/places/article/60679
http://gloss.ua/story/places/article/59883
Желаем успехов и будем рады приветствовать в нашей команде.
P.S. Для тестового задания можете взять любую статью с главной страницы или одну из этих на ваш выбор:
http://gloss.ua/story/places/article/57685
http://gloss.ua/story/restoraunt/article/57610
http://gloss.ua/story/restoraunt/article/57566
http://gloss.ua/story/restoraunt/article/57511
http://gloss.ua/story/places/article/57403
http://gloss.ua/story/night/article/57466
http://gloss.ua/story/places/article/57201
http://gloss.ua/story/restoraunt/article/56941
http://gloss.ua/story/places/article/56889
http://gloss.ua/story/places/article/56878
Заявки фрилансеров
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