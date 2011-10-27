Простой дизайн сайта/каталога с установкой на VM

# 1 — $ 55

Шаблон в светлых тонах (можно белый)

горизонтальное верхнее меню такого плана

http://acat.autodealer.ru/index.php?model=35620

Пример с логотипом (нужно так же)

http://catalogi.ru/katalogi_muzhskoj_odezhdy/

Иконки можно взять из соотв архивов (yandex в помощь)

разделы - Главная | Каталог | Условия покупки | Условия доставки | Контакты

Всю остальную часть занимает каталог

http://s017.radikal.ru/i414/1110/09/01be00265d15.jpg

По всей ширине страницы.

Над каталогом (на примере Search ID)

Поиск по ID, сортировка по цене, страницы каталога.

Страница товара

Большая картинка

ниже ID, "положить в корзину" с возможностью выбора количества.

Все!

Нужна верстка и установка шаблона на virtuemart

Что то на подобии этого

http://www.tarkett-parquet.ru/catalog/wood/tarkett/salsa/