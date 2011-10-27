Необходимо создать новый дизайн сайта для интернет-магазина приключений в подарок Fresh Gift - www.FreshGift.com.ua. Возможно на основе готового шаблона с его последующей доработкой и адаптацией. Интерент-магазин создан на основе Simpla CMS, обязательно ...
Простой дизайн сайта/каталога с установкой на VM
Шаблон в светлых тонах (можно белый)
горизонтальное верхнее меню такого плана
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=35620
Пример с логотипом (нужно так же)
http://catalogi.ru/katalogi_muzhskoj_odezhdy/
Иконки можно взять из соотв архивов (yandex в помощь)
разделы - Главная | Каталог | Условия покупки | Условия доставки | Контакты
Всю остальную часть занимает каталог
http://s017.radikal.ru/i414/1110/09/01be00265d15.jpg
По всей ширине страницы.
Над каталогом (на примере Search ID)
Поиск по ID, сортировка по цене, страницы каталога.
Страница товара
Большая картинка
ниже ID, "положить в корзину" с возможностью выбора количества.
Все!
Нужна верстка и установка шаблона на virtuemart
Что то на подобии этого
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