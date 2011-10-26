Есть четкое ТЗ, в котором графически показано, как должен выглядеть сайт. Исполнитель в праве менять некоторые вещи, но функционал дизайна должен остаться таким же, как и в ТЗ. Задание не сложное, все хорошо показано. Приоритет ...
Cайт купонов типа kupongid.ru и bigbuzzy.ru c 0
1) Необходимо разработать полностью дизайн сайта. пример аналог биг баззи только со своей фишкой и названием. конкретнее уже при детальном обсуждении
2) Сайт же по сожержанию должен быть похож на купонгид
необходимо чтение xml выгрузок с других сайтов.
выстраивание рейтингов, детализация рассылок.
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