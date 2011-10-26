Cайт купонов типа kupongid.ru и bigbuzzy.ru c 0

1) Необходимо разработать полностью дизайн сайта. пример аналог биг баззи только со своей фишкой и названием. конкретнее уже при детальном обсуждении

2) Сайт же по сожержанию должен быть похож на купонгид

необходимо чтение xml выгрузок с других сайтов.

выстраивание рейтингов, детализация рассылок.