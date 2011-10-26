Переделка дизайна

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки256 просмотров

twittweb.com - требуется полностью переделать дизайн для проекта.

Нужен опыт в разработке дизайна новостных ресурсов и социальных ресурсов, там где есть разного типа контент. Много видео, изображений, статей и сторонних ресурсов.

Дизайн должен получится не хуже http://www.twylah.com/ http://paper.li/

Соответственно, от исполнителя нужен отличный опыт, чувство красоты.

Работа только на отличный результат.

14 лет назад
phpini
Егор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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