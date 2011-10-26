Дизайн для сайта тематики "Деньги"

Здравствуйте! И так приступим, есть паблик шаблон ( его можна посмотреть и скачать здесь http://relizz.com/dle/shaby/344-shablon-universalnyy-v2-test-templates-dlya-dle-92.html) он под версию Дле 9.2 Что нужно сделать? 1. Сменить цветовую гамму на более светлые тона ...