Разработать дизайн для сайта автозапчастей и сверстать. Пример сайта в файле, все необходимо выполнить в светлых тонах ну и поинтереснее. Оставить существующее наполнение на сайте не тронутым. Сайт сделан на 1с битрикс www.lanzauto.ru
Дизайн для сайта тематики "Деньги"
нужен дизайн для сайта тематика "деньги"
чтобы была понятна направленность, вот контент
http://www.deyneko.com.ua/Denezhniy_Magnit.html
http://deyneko.com.ua/Sekrety_Deneg.html
сайт - визитка 5-6 страниц
приветсвуется оригиналный дизайн и дизайнерская фантазия
наличие потрфолио обязательно!
Заявки фрилансеров
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